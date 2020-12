Fiorenzuola, un pari per congedarsi dal 2020: la Sammaurese regge al Pavesi

TAnche il Fiorenzuola, come il Piacenza, si congeda dal 2020 con un pareggio: 1-1 nel turno infrasettimanale con la Sammaurese e rossoneri che rimangono comunque al secondo posto solitario. I punti di svantaggio dalla battistrada Aglianese salgono però a quattro visto che i toscani, piegati 5-1 tre giorni fa dai valdardesi, hanno ottenuto riscatto immediato con il 3-0 rifilato alla Correggese.

I ragazzi di Tabbiani hanno approcciato ottimamente la sfida, andando in vantaggio meritatamente con una bella combinazione Tognoni-Arrondini, chiusa da vero centravanti dal giovane pesarese. Dopo il gol, Guglieri e soci hanno calato i ritmi e così, a metà primo tempo, è arrivato il pari dei romagnoli: cross da sinistra e maldestro intervento di Cavalli che non ha dato scampo a Battaiola. Nella ripresa, i padroni di casa, nonostante i cambi operati da Tabbiani, non è riuscito a cambiare marcia fino in fondo e anche il finale all’arrembaggio non ha prodotto autentiche opportunità da rete.

Ora la sosta, il Fiorenzuola tornerà in campo il 6 gennaio prossimo con la delicata trasferta di Rimini.