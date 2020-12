Piace, oggi nella tana dell’Albino Leffe: test decisivo per Manzo

Dopo giorni ad alta tensione, caratterizzati dalle forti prese di posizione del presidente Roberto Pighi, con le annunciate manovre di mercato che potrebbero rivoluzionare la rosa biancorossa, in casa Piacenza è tempo di ritorno in campo. Oggi infatti, alle 15 a Gorgonzola, la squadra di Manzo affronterà l’Albino Leffe nell’ultimo impegno dell’anno solare: sfida delicatissima e che, stando a quanto emerso, rappresenterà banco di prova decisivo proprio per il tecnico salernitano. Una sconfitta potrebbe provocare un terremoto alla guida tecnica prima della sosta natalizia.

Piacenza che si presenterà al confronto con i bergamaschi privo dei soliti Visconti e Maio infortunati, di Vettorel, di Villanova ormai fuori rosa. Probabile qualche variazione rispetto a quanto visto all’opera nel corso dell’1-1 con la Pergolettese di domenica scorsa, ma confermato il modulo 3-5-2, ormai collaudato da tempo. Corradi sarà in panchina dopo settimane di assenza.

Nel frattempo, è arrivata l’attesa penalizzazione nei confronti del Livorno in classifica: le irregolarità amministrative e il ritardo nei pagamenti degli emolumenti ai tesserati sono costati cinque punti in meno agli amaranto, ora sprofondati al penultimo posto. Notizia che ovviamente rende meno pesante la situazione di graduatoria con i biancorossi che rimangono in zona playout, ma che con un successo potrebbero staccare Olbia e Pistoiese, ora al pari di Bruzzone e soci al quart’ultimo posto.