Gas Sales Bluenergy, è focolaio Covid: terzo positivo, rinviata la gara di domenica

Assume contorni preoccupanti la situazione in casa Gas Sales Bluenergy sul fronte Covid: la società biancorossa ha infatti reso noto che è stata riscontrata una terza positività nel gruppo degli atleti e dunque la gara in programma domenica 27 dicembre è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. La squadra di Bernardi avrebbe dovuto affrontare, in un match valido per il quinto turno di ritorno di Superlega, la Cucine Lube Civitanova. Alla luce di quello che può essere definito un focolaio-Covid, la Lega Pallavolo serie A ha disposto il rinvio della sfida.

