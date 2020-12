Dopo l’impresa contro Rovigo i Lyons affrontano oggi Petrarca alle 14.30

In casa Lyons è stato sicuramente un buon Natale, con ancora negli occhi l’impresa di sabato scorso, a cui è ancora difficile credere mentre lo si ripete: la Sitav Rugby Lyons ha sconfitto il Rugby Rovigo Delta, una delle società-faro del movimento rugbistico italiano. Una partita giocata in maniera praticamente perfetta dagli uomini di Garcia e Orlandi, che hanno messo la museruola all’attacco rossoblu con una prova difensiva sublime. Ora però è il momento di alzarsi dalla tavola imbandita di Natale per una nuova sfida, un’altra “Missione Impossibile” per i bianconeri: oggi, domenica 27 dicembre (ore 14.30), al “Beltrametti” arriva l’Argos Petrarca Rugby, unica formazione imbattuta del campionato e una delle candidate più autorevoli allo scudetto, per il recupero della prima giornata di campionato non disputata per la presenza di giocatori positivi nelle due società.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Via G, Paz, Forte, Bruno; Katz, Via A; Bottacci, Moretto, Petillo; Tedeschi, Salvetti; Scarsini, Rollero, Acosta

A disp: Cocchiaro, Cafaro, Salerno, Cissè, Bance, Efori, Di Masi, Borzone