Una freccia veneta per l’attacco del Fiorenzuola: Andrea Michelotto è rossonero

Dodici reti in ventisette presenze nel corso del passato campionato di serie D, la fama di ala vecchio stampo tutta velocità e tecnica ed esperienza in categoria. È l’identikit di Andrea Michelotto, ex Cartigliano e Campodarsego, nuovo arrivato in casa Fiorenzuola: il 27enne padovano va a rinforzare la batteri di esterni a disposizione di mister Tabbiani e lascia intendere quali siano le reali ambizioni della società rossonera, da tre stagioni tra le top squadre della quarta serie. Un colpo di grande levatura tecnica messo a segno dal ds Bernardi che, nelle prossime ore, potrebbe chiudere per un ulteriore rinforzo del comparto difensivo.

