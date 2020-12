Il Club Veicoli Storici di Piacenza tra i protagonisti alla Dakar 2021

La Dakar 2021 avrà un protagonista piacentino, il Club Veicoli Storici di Piacenza che sarà presente alla leggendaria corsa in programma in Arabia Saudita dal 3 al 15 gennaio. A rappresentarlo sarà il pilota Luciano Carcheri, che insieme a Roberto Musi sarà al volante di una Nissan Patrol di Squadra Corse Angelo Caffi con il logo del Club. Vecchio amico del Club, Carcheri ha inoltre voluto far restaurare la sua moto KTM 660 LC4, con cui ha partecipato alla Dakar nel 2001 e nel 2002, alla “Tutto Restauro Car Detailing” di Valter Travaini di Borgonovo, socio del sodalizio piacentino.

