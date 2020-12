Gli attaccanti Siani e Villanova salutano il Piace: risolto il contratto

Come filtrato nelle scorse ore, il Piacenza Calcio ha risolto consensualmente il contratto con gli attaccanti Giorgio Siani e Michele Villanova. Stessa sorte, anche se manca ancora l’ufficialità, toccherà al portiere Thomas Vettorel. In odore di saluto anche Kayro Flores Heatley. Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, la società biancorossa è alla ricerca di un attaccante e di un difensore centrale: nelle ultime ore è rimbalzato il nome della punta Simone Rossetti, classe 1997 che presto lascerà il Matelica (Serie C). I rumors danno inoltre molto vicino il centrale di difesa del 2000 Paolo Cannistrà, in forza alla Cavese.

