L’Assigeco Basket inaugura il 2021 dello sport piacentino

Sarà l’Assigeco Basket a inaugurare il 2021 dello sport piacentino: biancorossoblu in campo già sabato sera alle 20.45 al Palabanca contro Biella. Domenica sarà la volta della Gas Sales Volley, alle 19.30 al Palabanca contro Modena. Epifania da basket poi il 6 gennaio: Bakery che sfiderà Piadena e Fiorenzuola in trasferta a Varese. Il 9 gennaio torna in campo anche la Sitav Rugby Lyons in casa di Valorugby Emilia, il 10 infine toccherà al Piacenza Calcio: biancorossi al Garilli per affrontare la Pro Vercelli.

