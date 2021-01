Con la sfida a Civitanova si apre oggi il tour de force della Gas Sales Bluenergy

Dopo due settimane di stop è di nuovo tempo di Superlega per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che oggi, martedì 5 gennaio, sarà impegnata in trasferta alle 18.00 nel recupero della quinta giornata di ritorno contro Civitanova.

Riparte così la corsa per i ragazzi di coach Lorenzo Bernardi in campionato: i biancorossi saranno chiamati a un vero e proprio tour de force con tre match in una settimana. Il nuovo anno si inaugura in trasferta all’Eurosuole Forum contro Juantorena e compagni, una delle formazioni più in forma del campionato, per poi tornare tra le mura amiche per le sfide con Vibo Valentia (sabato 9 gennaio) e Modena (martedì 12 gennaio). Nonostante due partite ancora da recuperare Piacenza occupa la quinta piazza in classifica a quota 24 punti.

Tra le fila piacentine Leonardo Scanferla non vede l’ora di scendere di nuovo sul taraflex dopo i rinvii delle scorse settimane che hanno coinvolto i biancorossi. L’ultima partita ufficiale della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è datata 20 dicembre contro l’Itas Trentino, match che Scanferla ricorda bene: “Finalmente torniamo in campo e non vediamo l’ora. Nell’ultima partita disputata a dicembre abbiamo affrontato Trento, una squadra che ci aveva messo molto in difficoltà. In queste settimane ci siamo concentrati su quegli aspetti che non avevano funzionato al meglio”.

Prossimo avversario, come detto, è Civitanova, guidata in panchina da coach Ferdinando De Giorgi. All’andata al PalaBanca di Piacenza, i biancorossi avevano disputato una buona prova, mettendo in difficoltà i marchigiani. A questo proposito Scanferla sottolinea: “Martedì affronteremo Civitanova e sarà un’altra sfida difficile un po’ come tutte quelle di questa Superlega. Il nostro è il campionato più bello ma anche il più difficile. Dovremo sicuramente approcciare la gara in modo diverso rispetto a quanto capitato con Trento. All’andata al PalaBanca abbiamo mostrato una buonissima pallavolo contro una grande squadra come è la Lube. C’è tanta voglia di rifarsi”.

In casa Lube Civitanova il morale è alto: Juantorena e compagni, infatti, sono reduci da una bella vittoria in casa di Padova che gli ha permesso di iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Con il successo in Veneto i cucinieri si mantengono in scia alla capolista Perugia, accorciando le distanze a 7 punti. L’obiettivo dei marchigiani è continuare la rincorsa e rosicchiare ancora punti preziosi.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 3 (3 successi Civitanova) EX: Davide Candellaro a Civitanova nel biennio 2016-2017, Michele Baranowicz a Civitanova nel biennio 2013/14-2014/15.

A CACCIA DI RECORD: In Regular Season: Simone Anzani – 5 muri vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova), Osmany Juantorena – 11 attacchi vincenti ai 2500, Robertlandy Simon – 1 gara giocata alle 100, – 5 muri vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova), Oleg Antonov – 5 muri vincenti ai 100, Trevor Clevenot – 1 ace ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Yoandy Leal – 5 ace ai 100, – 5 muri vincenti ai 100, Kamil Rychlicki – 14 punti ai 900 (Cucine Lube Civitanova), Oleg Antonov – 1 gara giocata alle 300, Davide Candellaro – 19 punti ai 2000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)