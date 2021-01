Gas Sales Bluenergy, con la Lube non basta un gran secondo set

Al cospetto della seconda forza del campionato e con la rosa falcidiata dalle assenze per Covid, la Gas Sales Bluenergy si è arresa oggi alla Lube. La squadra di Bernardi torna da Civitanova con un solo set conquistato e nessun punto; rimane una prestazione comunque accettabile e che ha visto i biancorossi in grado di battagliare contro la più quotata formazione allenata da coach De Giorgi.

Viste le defezioni, l’allenatore biancorosso ha optato per Finger opposto con Baranowicz in cabina di regia; Candellaro e Mousavi nel ruolo di centrali, mentre al tandem Clevenot-Russel i compiti di offesa con Scanferla libero. Dopo un primo set in cui è stato l’ex Simon ad apporre il sigillo sul 25-19, nel secondo parziale si sono accese le speranze piacentine ma l’1-1 è stata pura illusione visto che nei due set conclusivi i padroni di casa hanno fatto valere la legge del più forte.

Gas Sales che sarà di nuovo in campo sabato prossimo con Vibo Valentia in casa, mentre martedì sarà tempo di recupero con Modena.

LUBE CIVITANOVA-GAS SALES BLUENERGY 3-1

(25-19 22-25 25-20 25-19)