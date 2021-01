Epifania in campo per Bakery e Fiorenzuola: palla a due alle 18.00

Epifania in campo per Bakery Basket e Fiorenzuola Bees. Le formazioni piacentine saranno entrambe impegnate nel campionato di Serie B questo pomeriggio, 6 gennaio, alle ore 18.00. La Bakery di coach Campanella ospiterà Piadena al Palabakery per ricominciare la corsa alla testa della classifica. I Bees di coach Galetti dovranno invece vedersela in trasferta contro Varese con l’obiettivo due punti per lasciare il fondo del girone.

