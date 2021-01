Borgonovo ha perso un volto storico: addio a Giorgio Veneroni

I borgonovesi piangono Giorgio Veneroni, 78enne ex storico commerciante ma anche volto noto della Borgonovese Calcio. Per un decennio, tra il 1989 e il 1998, Veneroni era stato vicepresidente della squadra di calcio del paese, di cui era tifosissimo. A Borgonovo lo conoscevano tutti perchè per decenni aveva gestito uno dei primi minimarket ad aver aperto in paese, negli anni Settanta e fino al Duemila.

