Bakery, non puoi sbagliare: alle 21.00 è sfida al fanalino di coda Olginate

Partita da non sbagliare per la Bakery Basket, che torna in campo questa sera, sabato 9 gennaio, alle 21.00. I biancorossi affronteranno Olginate nell’anticipo della sesta giornata del campionato di Serie B. Gli avversari si trovano all’ultimo posto in classifica, per Birindelli e compagni è una grande occasione per cercare di agganciare la capolista Vigevano. Nel turno successivo sarà derby: il 17 gennaio si giocherà infatti Fiorenzuola-Bakery, prima stracittadina del campionato.

