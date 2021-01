Domani c’è la Pro Vercelli. Simonetti: “Vogliamo partire con il piede giusto”

Il Piacenza Calcio si prepara ad uscire dal letargo, affrontando (per la prima sfida di questo 2021) la Pro Vercelli. Domenica al Garilli, con fischio d’inizio alle 15.00, i biancorossi – che si erano congedati dal 2020 con due pareggi consecutivi – proveranno in tutti i modi a riprendere la marcia che li dovrà condurre, si spera, verso la salvezza.

“Abbiamo tanta sete di rivalsa – spiega il giovane terzino di scuola Roma Pier Luigi Simonetti -. Nella prima parte di stagione abbiamo lasciato parecchi punti per strada, motivo per il quale il mister ci ha chiesto di essere più incisivi e ‘cattivi’. Vogliamo partire nel 2021 con il piede giusto, anche se sappiamo che la Pro Vercelli è una squadra esperta e difficile da affrontare. Proveremo a giocare come sappiamo”.