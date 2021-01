In attesa delle gare di domenica, centrata l’operazione quinto posto

È andata in porto, almeno momentaneamente, l’operazione quinto posto. Grazie ai tre punti conquistati oggi con Vibo Valentia, la Gas Sales Bluenergy aggancia Monza in graduatoria in attesa della sfida che domenica 10 gennaio vedrà opposti i brianzoli a Trento, terza forza della classifica di Superlega. Un successo per nulla agevole quello messo a segno dalla squadra di Bernardi che, al Palabanca, è andata sotto di un set prima della grande reazione. A trascinare i biancorossi un super Russel, autentico mattatore nel reparto offensivo di Piacenza. A cinque giornate dal termine della stagione regolare, più di un motivo di ottimismo per una Gas Sales sempre più solida ed efficace.

GAS SALES BLUENERGY-TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA 3-1 (22-25 27-25 25-20 25-22)