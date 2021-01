Una Gas Sales ancora incerottata affronta la rivelazione Vibo Valentia

Oggi Vibo Valentia, martedì Modena. Due gare che si giocheranno entrambe al Palabanca e che potranno dire molto sul finale della stagione regolare della Gas Sales Bluenergy. Nel mirino c’è il quinto posto in classifica che, alla luce della modifica dei playoff scudetto, vorrebbe dire saltare il primo turno dei nuovi spareggi verso il tricolore.

Si inizia oggi, 9 gennaio, alle 18.00 con Vibo. Anticipo della settima giornata di ritorno contro la formazione rivelazione di questa stagione con un quarto posto in classifica arrivato non certo per caso. E’ vero, la formazione calabrese, in alcune occasioni ha avuto a fortuna di affrontare squadre in grande difficoltà per varie assenze ma ha saputo sfruttare l’occasione. E questo è certo un merito. In classifica ha sette lunghezze di vantaggio rispetto alla Gas Sales Bluenergy il cui obiettivo oggi è una vittoria piena e avvicinare i calabresi. Ma soprattutto una vittoria che permetterebbe ai biancorossi di distanziare Modena che è lì dietro ad una lunghezza a soffiare sul collo dei nostri.

Gas Sales Bluenergy che arriva a questa sfida con Vibo Valentia in piena emergenza. Come è stato martedì nel recupero con Civitanova Marche. A coach Bernardi anche oggi mancheranno quattro giocatori per motivi legati al Covid-19. E Grozer, che da giorni si è negativizzato, non è ancora pronto anche perché reduce dall’infortunio alla caviglia. E così anche oggi formazione obbligata con tre soli giocatori in panchina. Dieci giocatori disponibili, sette in campo (con il libero) tre in panchina. uno schiacciatore, un palleggiatore e un libero anche se di fatto Fanuli vestirà la maglia di schiacciatore. Ma così è, alibi non posso e devono essercene. Non li vuole coach Bernardi, non li vogliono i giocatori. In settimana sono stati chiarissimi tutti. All’andata si impose la Gas Sales Bluenergy mettendo in mostra pallavolo che servirà anche oggi per uscire dalla sfida con un risultato positivo.