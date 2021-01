Piace, si riparte. Arriva la Pro Vercelli, ai biancorossi servono tre punti

Dopo il pareggio sul campo dell’Albino Leffe con il quale si è chiuso il 2020, il Piacenza affronta oggi (ore 15) al Garilli, la Pro Vercelli. Contro la quinta forza del girone A di serie C, i biancorossi hanno assoluta necessità di ottenere i tre punti per poter ambire a chiudere il girone di andata (mancano due turni) mantenendo possibilità di salvezza diretta. L’anno solare si apre nuovamente all’insegna degli infortuni visto che mister Manzo dovrà rinunciare a Ballarini e a Babbi. Soprattutto il forfait del primo crea più di un guaio al tecnico biancorosso chiamato a presentare un undici con almeno cinque under. Una situazione che potrebbe imporre di schierare dal primo istante il giovanissimo Stucchi, rinunciando così alla sicurezza di Libertazzi.

Pro Vercelli che vive a sua volta un periodo di crisi di risultati: la squadra di Modesto non vince da quasi due mesi e dopo aver veleggiato in testa per alcune giornate, si trova ora costretta ad inseguire le primissime. Tra i convocati ci sarà anche Leonardo Gatto, tornato ad indossare la maglia bianca dei piemontesi dopo i primi mesi della stagione trascorsi a Trieste.

Si giocherà ovviamente a porte chiuse, queste le probabili formazioni in campo:

PIACENZA-PRO VERCELLI

PIACENZA (3-5-2) Stucchi; Bruzzone, Battistini, Corbari; Simonetti, Pedone, Palma, Galazzi, Visconti; Lamesta, Maio. (Libertazzi, Daniello, Losa, Saputo, Martimbianco, Renolfi, Casali, Gonzi, Losa, D’Iglio, Miceli, Maritato). All. Manzo

PRO VERCELLI (3-4-3) Saro; Hristov, Masi, Carosso; Iezzi, Erradi, Nielsen, Blaze; Rolando, Comi, Gatto. (Tintori, Auriletto, Graziano, Romairone, Della Morte, Benedetti, Borello, Padovan, Merio, Secondo, Petris). All. Modesto

ARBITRO Perri di Roma 1

Classifica

Renate 38;

Como 34

Alessandria 30

Carrarese 29

Pro Vercelli 28

Lecco 27

Pro Patria 26

Pontedera 25

Juventus 25

Grosseto 25

Pro Sesto 24

Albinoleffe 22

Pergolettese 19

Pistoiese 18

Olbia 18

Novara 18

PIACENZA 16

Giana Erminio 14

Livorno 13 (-5)

Lucchese 11