Primo colpo in entrata, dall’Ascoli arriva il centrocampista Scorza

Mentre saluta Siano, attaccante che fino ad ora non aveva trovato spazio in campionato, andrà al Gozzano, si registra un nuovo colpo in entrata in casa Piacenza Calcio: si tratta del centrocampista Christian Scorza che arriverà con la formula del prestito dall’Ascoli e sarà già a disposizione per la sfida di domenica prossima con la Juventus Under 23. Vent’anni, il giocatore è un mediano con maggiori attitudini di contenimento. Il direttore sportivo Di Battista nel frattempo sta lavorando per chiudere anche l’ulteriore obiettivo, ovvero Paolo Cannistrà, difensore di proprietà della Spal ora in forza alla Cavese.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà