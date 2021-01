Stasera torna Zona Piace: spazio ai biancorossi, ma anche al Fiorenzuola

E’ ripartito il campionato di serie C e, puntuale, torna il calcio su Telelibertà. Questa sera infatti, come ogni lunedì, andrà in onda Zona Piace, la trasmissione condotta da Corrado Todeschi che, coadiuvato da giornalisti e opinionisti, guiderà l’analisi sul momento della squadra biancorossa, tornata ieri in azione dopo la pausa natalizia. Sarà passata ai raggi X la sfida del Garilli con la Pro Vercelli, ma sarà ovviamente occasione per fare il punto sul mercato di riparazione che il Piace dovrà sfruttare per rinforzare un gruppo chiamato a lottare per la salvezza diretta. Annunciata anche la presenza di uno dei protagonisti.Serie C, ma anche serie D visto che il Fiorenzuola, dopo il ko dell’Epifania con il Rimini, è tornato ieri in campo al Comunale nel match con la Correggese: rossoneri che hanno saputo riscattare la sconfitta in terra romagnola e che si mantengono nei quartieri altissimi di graduatoria.La trasmissione sarà visibile sul canale 98 a partire dalle 20.15, ma anche in streaming sul sito internet www.liberta.it

