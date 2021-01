Alle 20.30 torna Zona Sport. Rugby, basket e ciclismo sotto i riflettori

Il basket con l’ormai imminente derby piacentino tra Bakery e Fiorenzuola, rugby e ciclismo. Saranno questi gli argomenti principali della prima puntata del 2021 di Zona Sport, che torna questa sera (martedì 12 gennaio) su Telelibertà e in streaming sul sito Liberta.it alle 20.30. Come sempre il programma sarà un’occasione di approfondimento sul panorama sportivo locale con tanti ospiti in collegamento video con il conduttore Marcello Tassi.

Il primo blocco riguarderà pallacanestro e rugby, con il piatto principale costituito dalla stracittadina che si giocherà domenica prossima: Edoardo Pedroni della Bakery Basket Piacenza e Giovanni Allodi sveleranno le proprie sensazioni dopo aver analizzato gli ultimi match di campionato. Con loro ci saranno anche Luca Cesana dell’Assigeco Basket Piacenza che parlerà del buon momento di forma dei suoi e Alessandro Moretto della Sitav Rugby Lyons, che insieme al giornalista di Libertà Leonardo Piriti commenteranno la stagione della squadra.

Secondo blocco incentrato sul ciclismo, con i vertici di Federciclismo Piacenza: la presidente Barbara Barbieri, il vicepresidente Gian Luca Andrina e il consigliere Davide Braghieri illustreranno i futuri obiettivi della realtà locale. Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.