Derby emiliano al Palabanca: recupero contro Modena per la Gas Sales

Si torna a giocare a distanza di qualche giorno al Palabanca di Piacenza: l’occasione, infatti, è il recupero della sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega che vedrà sfidarsi questa sera, 12 gennaio, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Modena alle 18.00.

Dopo la vittoria in rimonta conquistata sabato proprio tra le mura amiche, il morale per Clevenot e compagni è alto. La squadra ha saputo reagire alle difficoltà: dopo un primo set perso, infatti, gli uomini di coach Bernardi non si sono dati per vinti e hanno messo in campo grinta e carattere, ottenendo un successo importante contro la formazione vibonese tra le migliori di questa regular season. Alla terza partita in pochi giorni i biancorossi sono chiamati a proseguire su questa strada ma si troveranno di fronte un avversario, Modena, che all’andata si era imposta con un netto 3-0.

Nella bella vittoria contro Vibo Valentia oltre allo schiacciatore Aaron Russell tra i migliori anche Davide Candellaro. Il centralone di origini venete, quando chiamato in causa da Baranowicz, ha saputo pungere soprattutto in attacco, chiudendo il match con 8 punti e l’86% proprio nel fondamentale dell’attacco.

A proposito del prossimo match e degli avversari che Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza andrà ad affrontare Candellaro sottolinea le qualità presenti nella rosa gialloblù: “Modena è molto temibile. Si tratta di una delle squadra che sta giocando una buona pallavolo e tra quelle che difende di più. Proprio per questo motivo dovremo entrare nell’ottica che sarà necessario schiacciare più volte per mettere a terra il pallone ma questo non di deve creare disturbo. I giocatori che hanno a disposizione sono tutti elementi di ottima qualità, qualcuno tra i migliori al mondo. Per noi sarà un’altra partita importante e cercheremo di dare il nostro meglio in campo.

Modena si presenta al Palabanca di Piacenza dopo due settimane di sosta: nei giorni scorsi Christenson e compagni hanno disputato un’amichevole a ranghi misti, un test che ha dato modo a coach Andrea Giani di vedere all’opera la sua squadra in vista di un gennaio che sarà ricco di impegni.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 3 (nessun successo Piacenza, 3 successi Modena) EX: Michele Baranowicz a Modena nel 2012/13, Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20

A CACCIA DI RECORD: In Regular Season: Trevor Clevenot – 1 ace ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Elia Bossi – 6 punti ai 500, 1 muro vincente ai 100, Daniele Lavia – 13 punti ai 1000 (Leo Shoes Modena) In carriera: Oleg Antonov – 1 gara giocata alle 300, Michele Baranowicz – 11 punti ai 700, Davide Candellaro – 5 punti ai 2000, Trevor Clevenot – 16 punti ai 1700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)