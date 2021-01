Derby tra Bakery e Fiorenzuola: “Peccato per la mancanza di pubblico”

Mancano pochi giorni al derby tutto piacentino tra Bakery Basket e Fiorenzuola Bees, appuntamento molto sentito dai giocatori. Edoardo Pedroni della Bakery e Giovanni Allodi del Fiorenzuola lo hanno raccontato bene nell’ultima puntata di Zona Sport. “Domenica c’è questo derby, abbiamo già incontrato Fiorenzuola in stagione e conosciamo il loro valore, peccato che non ci sarà il pubblico perché sarà uno spettacolo per la pallacanestro piacentina” – le sensazioni di Pedroni, play di una Bakery seconda in classifica. Allodi dal canto suo ha suonato la carica, ai Bees servono due punti per uscire dalla zona calda: “Non abbiamo giocato male nell’ultima partita anche se abbiamo perso, ci vuole sempre la voglia di vincere e speriamo che domenica sarà così, l’importante sarà avere fiducia in noi stessi”.

Ospiti del primo blocco del programma su rugby e basket anche Alessandro Moretto della Sitav Rugby Lyons e Luca Cesana della Assigeco Piacenza. Moretto, terza linea/centro dei Lyons, è al primo anno in prima squadra: “Non mi aspettavo un esordio del genere in questa stagione, sono contento e cerco sempre di dimostrare che non sono qui per caso”. Cesana ha commentato positivamente il buon momento dei suoi: “Giochiamo sempre per vincere, vedremo alla fine dove saremo, domenica ci sarà Mantova che affronteremo sempre con questa mentalità”.

Infine, focus sul ciclismo con i vertici di Federciclismo, la presidente Barbara Barbieri, il vice Gianluca Andrina e il consigliere Davide Braghieri: assicurato l’impegno per il 2021 per una più stretta collaborazione con il territorio e l’appoggio alla piacentina Daniela Isetti per la carica di presidente nazionale.