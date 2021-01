Scianò a Zona Piacenza: “Con Di Battista rapporti ottimi, arriveranno giocatori di categoria”

Arriverà almeno un giocatore di categoria in grado di far lievitare il tasso tecnico della squadra e i rapporti con il responsabile dell’area tecnica sono ottimi. Questo, in estrema sintesi, ciò che il direttore Marco Scianò, direttore generale del Piacenza Calcio, ha dichiarato ieri sera nel corso della trasmissione Zona Piace. A Telelibertà, è toccato ancora una volta al braccio destro del presidente Pighi rispondere alle domande dei giornalisti relative al delicato momento dei biancorossi. Dopo l’1-1 interno con la Pro Vercelli, segnato dal grave errore dell’ormai ex capitano Bruzzone, si profila un possibile addio del difensore ex Fiorenzuola, anche se Scianò ha preferito glissare e liquidare la questione con un perentorio “Bruzzone rimane un giocatore del Piacenza”. Mercato in piena evoluzione con l’arrivo di Christian Scorza a rappresentare il primo rinforzo di questa sessione di riparazione, ma con l’obiettivo Cannistrà, della Cavese, sempre nel mirino. Dunque, prima le cessioni, dopodichè si potrà ipotizzare un innesto di maggior esperienza. Il tutto in attesa della sfida di domenica prossima con la Juventus Under 23 che chiuderà il girone di andata.

Tanto spazio anche al Fiorenzuola ieri sera con il capitano Ettore Guglieri che ha festeggiato proprio allo Spazio Rotative il 37esimo compleanno. “Mi diverto ancora tanto e credo che questo possa essere l’anno giusto per ambire addirittura alla promozione in serie C” ha detto il giocatore di Farini, presente al pari del team manager rossonero Luca Baldrighi. Zona Piace e Zona Calcio tornano lunedì prossimo, sempre dalle 20.15.

