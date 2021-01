Nel weekend parte l’avventura del Reggio Emilia a trazione piacentina

Sta per scadere il conto alla rovescia per il debutto stagionale del Tennistavolo Reggio Emilia anche quest’anno a “trazione piacentina” dopo i successi della scorsa stagione. Sabato alle 19 la formazione di A1 maschile dove milita il magiostrino Mattia Crotti inizierà il cammino a Grugliasco, ospite di quella Frandent Group Cus Torino che curiosamente è stata l’ultima trasferta di metà febbraio 2020 in A2 prima del lockdown. Per Crotti, atleta di Cortemaggiore al secondo anno a Reggio Emilia, un meritato ritorno nel massimo palcoscenico italiano dove per anni ha presenziato con ottimi risultati.

Anche quest’anno, indosseranno i colori reggiani altri due pongisti “nostrani”: si tratta dell’altro magiostrino Luca Ziliani e del piacentino Stefano Ferrini, che militeranno nella formazione di B2 maschile chiamata sabato alle 15 all’esordio casalingo al PalaBigi di Reggio Emilia contro l’Apuania Carrara.