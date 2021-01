Piace, nuovo attaccante in vista: arriva Alessandro De Respinis

Dopo Scorza e Cannistrà, nuovo elemento in arrivo in casa Piacenza Calcio. È l’attaccante Alessandro De Respinis l’uomo individuato da Simone di Battista per puntellare a dovere il reparto avanzato. Stando alle notizie raccolte, il centravanti classe 93 dovrebbe firmare già nella giornata di venerdì 15 gennaio. Attaccante longilineo e di gran movimento, in questa prima parte di stagione ha firmato 4 gol con la maglia della Pro Sesto.

