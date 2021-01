Assegnati sette dei nove premi annuali a tecnici, dirigenti e società

L’annullamento dell’edizione 2020 del “Gran Galà dello Sport”, cancellato dal Comitato olimpico provinciale per motivi di sicurezza ma anche per la sospensione di numerose competizioni agonistiche nazionali e internazionali, non ha impedito al governo dello sport biancorosso di assegnare gli annuali premi del Coni Point Piacenza. La commissione, coordinata dal delegato provinciale Robert Gionelli, ha infatti attribuito sette dei nove riconoscimenti speciali assegnati ogni anno.

I PREMI – Il premio “Bruno Polidoro” per il tecnico dell’anno è stato assegnato, alla carriera, a Gilberto Daturi, personaggio noto e apprezzato del basket piacentino con oltre 40 anni di esperienza all’attivo in veste di allenatore, soprattutto in ambito giovanile.

Il Premio “Edgardo Franzanti” – Una vita per lo sport, è stato assegnato a Giovanni Cerioni per il prolungato e benemerito impegno volontario come dirigente sportivo, sia in seno alla Federciclismo che nell’ambito del Coni provinciale.

Il Premio “Pino Dordoni” per il fairplay e la solidarietà nello sport è stato assegnato a Massimo Mazza e ad Alberto Sgorbati, apprezzati tecnici del calcio dilettantistico piacentino che, nel corso del 2020, si sono distinti per importanti iniziative di solidarietà a favore dell’Ausl di Piacenza e della Caritas diocesana.

Il Premio “Leonardo Garilli” per il settore giovanile è stato assegnato all’Ads Piace Volley, società pallavolistica piacentina forte di un vivaio in continua crescita e particolar-mente attiva anche nell’ambito dell’attività di promozione sportiva a favore dei giovani.

Il Premio “Aziende piacentine che credono nei valori dello sport” è stato assegnato alla Bft Burzoni, realtà operante nel comparto dell’utensileria meccanica, da anni impegnata a sostegno di svariate società sportive piacentine nell’ambito di diverse Federazioni.

Il Premio “Gaetano Cravedi” per il giornalista sportivo è stato assegnato a Giacomo Spotti.

Il Premio “Prospero Cravedi” per il fotocineoperatore impegnato in ambito sportivo è stato assegnato a Paolo Bellardo, storico fotografo piacentino con una lunga esperienza alle spalle nel mondo dello sport biancorosso.

“La mancata disputa di numerosi campionati, soprattutto nel corso del primo semestre del 2020 – precisa Gionelli – ci ha indotto a non attribuire il premio all’atleta dell’anno e quello all’ufficiale di gara, che ci auguriamo di poter tornare a consegnare già nel prossimo ‘Gran Galà dello Sport’. Desidero complimentarmi con tutti i destinatari dei premi e ringraziarli per l’importante contributo che, a vario titolo, hanno indirizzato a favore della crescita dello sport piacentino. L’assegnazione di questi premi, che nel rispetto delle attuali disposizioni normative ci auguriamo di poter consegnare al più presto, ci ha permesso di ricordare la figura di Domenico Mazzoni, noto imprenditore piacentino scomparso pochi giorni fa. Mazzoni è stato un convinto sostenitore del Coni e dello sport giovanile; per questo stiamo pensando di intitolare a lui il premio Aziende piacentine che credono nei valori dello sport”.