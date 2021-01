A pranzo con il Piace: sfida alla Juve baby per chiudere il girone di andata

Sarà in campo nell’insolito orario delle 12.30 il Piacenza che, ad Alessandria, sfida la Juve Under 23. Si tratta dell’ultimo turno del girone di andata per i biancorossi che non vincono dal 6 dicembre e che mirano ad abbandonare la penultima piazza, con la Lucchese che dietro ha ripreso a far punti. Mister Manzo dispone di quasi tutta la rosa, fatta eccezione per Ballarini che ne avrà per diverse settimane dopo l’intervento al menisco del ginocchio. Ci saranno i tre nuovi acquisti: il difensore Cannistrà, il centrocampista Scorza e l’attaccante De Respinis. Difficile pensare ad un loro esordio dal primo istante, più probabile che l’ex Pro Sesto possa dimostrare il proprio valore sin da subito, ma a gara in corso. Situazione di relativa emergenza per i bianconeri di Zauli che non dispone dei tre portieri in rosa, tutti infortunati, e sarà costretto a puntare su di un portiere del settore giovanile. Queste le probabili formazioni:

JUVE U.23- PIACENZA

JUVENTUS UNDER 23 (3-4-2-1) Raina; Capellini, Alcibiade, Coccolo; Wesley, Ranocchia, Troiano, Rosa; Barbieri, Sekulov; Brighenti. (Garofani, De Marino, Senko, Correia, Leone, Dabo, Gozzi, Tongya, Riccio, Cerri). All. Zauli

PIACENZA (3-5-2) Libertazzi; Martimbianco, Battistini, Corbari; Simonetti, D’Iglio, Palma, Galazzi, Visconti; Maritato, Babbi. (Stucchi, Cannistrà, Bruzzone, Daniello, D’Iglio, Pedone, Miceli, Ghisleni, Gonzi, Scorza, Maio, Lamesta, De Respinis). All. Manzo

ARBITRO Zamagni di Cesena