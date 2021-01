L’Assigeco non si ferma più: battuta anche Mantova. Il derby di B va alla Bakery

Non ha tradito le attese il weekend della pallacanestro piacentina, tra spettacolo e grandi vittorie. In Serie A2 un Assigeco in modalità “rullo compressore” ha centrato la quarta vittoria consecutiva battendo Mantova per 82-70, in una partita che, in maniera molto simile alla trasferta di Casale Monferrato, la squadra ha recuperato con fiducia e personalità dopo essere stata anche sotto di 10 lunghezze. Protagonista assoluto della partita è Luca Cesana, che con 20 punti ha tenuto lì la squadra nel momento di maggiore difficoltà, ma è da sottolineare la prova corale di un gruppo che giorno dopo giorno sembra sempre più coeso.

In Serie B, invece, tutto gli occhi erano puntati sul derby piacentino tra Fiorenzuola e Bakery, con i biancorossi che sono riusciti a prevalere al termine di una gara molto combattuta e contraddistinta da una straordinaria intensità per entrambe le squadre. Dopo due quarti giocati con grande intensità fisica, buoni ritmi, tanti contatti ed aggressività, gli uomini di Campanella hanno subito l’entusiasmo gialloblu nella terza frazione, prima del punto esclamativo firmato Bakery negli ultimi 10 minuti. Sabato sera al PalaBakery andrà in scena il primo match del girone di ritorno contro la capolista Vigevano, sarà l’occasione per i Piacentini di vendicare, sportivamente parlando, la sconfitta dell’andata. Fiorenzuola affronterà invece Cremona ancora una volta al Palamagni.