Antonov a Zona Sport: “Il 3-2 con Padova ci darà la spinta per i playoff”

Il derby di basket in Serie B, la rimonta della Gas Sales, i momenti opposti di Assigeco e Sitav Rugby Lyons. Le squadre piacentine hanno regalato grandi emozioni in questo ultimo fine settimana, riassunte nella puntata di Zona Sport.

Primo blocco dedicato alla rimonta della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza vittoriosa per 3-2 contro Padova, raccontata così dallo schiacciatore Oleg Antonov: “Siamo partiti con il freno a mano tirato, la cosa importante è stato avere portato a casa i tre punti. Speriamo che questo risultato ci possa dare spinta per i prossimi impegni. Con Verona mi aspetto una partita difficile, dobbiamo concentrarci su noi stessi con una partenza più sprint”.

Seconda parte su basket e rugby, in primo piano la vittoria della Bakery Piacenza sui Fiorenzuola Bees. “Derby appassionante – le parole del vice allenatore biancorosso Matteo Brambilla – contro una squadra che ci ha messo in difficoltà fino alla fine, abbiamo dovuto mettere in campo tutta la nostra attenzione. Vedo molto equilibrio e non c’è nulla di scontato, ora affronteremo Vigevano come le altre gare”. “A livello di intensità miglioriamo a ogni partita – la replica di Gianluigi Galetti coach del Fiorenzuola – abbiamo fatto una buona gara e possiamo anche recriminare su qualche decisione”. Davvero da sogno il campionato dell’Assigeco Piacenza, analizzato da capitan Matteo Formenti: “Siamo molto contenti, quattro partite vinte di fila, abbiamo messo a posto delle cose e si vedono i risultati. Ora arriva una serie di partite contro squadre difficili e con questi punti in cascina potremo giocare con più tranquillità”.

Sitav Rugby Lyons invece in difficoltà, come ha detto il pilone sinistro Romulo Acosta: “Peccato avere perso nell’ultima gara, la differenza con queste squadre è che fanno meno fatica a capitalizzare le occasioni”. Finale con la Tennistavolo Cortemaggiore, ospiti la coach Olga Dzelinska e l’atleta di punta Arianna Barani che hanno fissato i prossimi obiettivi: “Abbiamo battuto a sorpresa la corazzata Bolzano alla prima di campionato, non ce lo aspettavamo. L’obiettivo è la salvezza, rimanere in Serie A1 e valorizzare le nostre giovani giocatrici”.

Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda mercoledì alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.