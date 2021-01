Carlotta Cipressi, una plurimedagliata per la formazione Juniores del VO2 Team Pink

Arriva dalla Romagna ed è una delle migliori interpreti italiane nella categoria, dove già al primo anno ha saputo cogliere risultati di spicco in campo internazionale. Dopo Sara Berti, il secondo volto della formazione Donne Juniores del VO2 Team Pink è Carlotta Cipressi, classe 2003 e dunque al secondo anno in categoria.

Nata l’11 giugno 2003 a Forlì – anche sua città di residenza – Carlotta è stata grande protagonista nel 2020, dove in maglia azzurra (dove ha debuttato due anni fa a Baku negli EYOF) ha conquistato il bronzo a cronometro agli Europei su strada Donne Juniores a Plouay (Francia), mentre su pista a Fiorenzuola ha sorriso con l’argento nell’Inseguimento a squadre ricco di “panterine” delle stagione 2020 e 2021. La scorsa stagione – seppur condizionata per tutti dal Covid-19 – le ha regalato anche la maglia tricolore nell’inseguimento individuale Donne Juniores, quarto titolo nazionale che si aggiunge ai precedenti da Allieva nell’Inseguimento a squadre e individuale (nel secondo anno in categoria) e nel quartetto da primo anno, mentre la categoria Esordienti le aveva regalato altri podi italiani.

Quella del VO2 Team Pink sarà la sua terza maglia della carriera dopo quella della Forlivese (indossata per ben dieci anni) e quella della Re Artù, casacca vestita per un biennio.

“Nel corso degli anni – racconta la Cipressi – mi sono sempre confrontata sul campo con le ragazze del VO2 Team Pink. In gara ovviamente era una battaglia sportiva, ma giù di sella ci sono sempre stati rapporti di amicizia e buona conoscenza. Ho subito visto questo team come una bella squadra, molto organizzata e la ritengo per me una buona occasione”. Quindi aggiunge. “Per il 2021 il mio obiettivo è continuare il percorso in maglia azzurra puntando agli Europei e ai Mondiali tra strada e pista, oltre a migliorare gli aspetti più deboli e grazie al VO2 Team Pink incrementare le mie conoscenze in corsa”.

“Con l’innesto di valore di Carlotta – le parole del ds della formazione Donne Juniores del VO2 Team Pink, Stefano Peiretti – aggiungiamo a una già più che ottima formazione un tassello molto importante della nazionale azzurra, essendo una ragazza che nel 2020 ha partecipato agli Europei su strada e su pista Donne Juniores e che ci porta anche valore aggiunto di carattere internazionale. Tecnicamente, è un’atleta “all-rounder”, si destreggia abbastanza bene su tutti i terreni. Come prestazioni atletiche nel 2020 è stata un po’ limitata da cadute e da alcuni problemi fisici, soprattutto nella fase clou della stagione con gli Italiani strada e cronometro, ma ha comunque saputo dimostrare un ottimo adattamento alla categoria. A maggior ragione al secondo anno ci aspettiamo nel 2021 un’ulteriore crescita sia su strada sia su pista. Caratterialmente è un’ottima ragazza-squadra grazie al suo essere solare e vivace; sono sicuro saprà integrarsi bene nel gruppo”.