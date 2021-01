Volley, basket, rugby e tennistavolo questa sera a Zona Sport

Pallavolo, basket, rugby e tennistavolo saranno gli argomenti principali della puntata di Zona Sport che andrà in onda questa sera, martedì 19 gennaio, su Telelibertà a partire dalle 20.30. Come a ogni appuntamento, il conduttore Marcello Tassi rivivrà le partite delle squadre piacentine impegnate nel fine settimana con ospiti in collegamento video, per affrontare anche i prossimi turni dei vari campionati.

Il primo blocco sarà dedicato alla pallavolo con l’analisi del momento della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: insieme allo schiacciatore biancorosso Oleg Antonov e al giornalista della Gazzetta dello Sport, Gianluca Pasini, si parlerà dell’ultima vittoria della squadra in casa di Padova e della prossima partita casalinga contro Verona.

Seconda parte su basket e rugby, ospiti Matteo Formenti, capitano dell’Assigeco Piacenza, Matteo Brambilla viceallenatore della Bakery Piacenza, coach Gianluigi Galetti dei Fiorenzuola Bees, Romulo Acosta pilone sinistro della Sitav Rugby Lyons, oltre a Carlo Danani e Leonardo Piriti, giornalisti di Libertà. Vedremo in particolare le immagini del derby di Serie B di basket tra Bakery e Fiorenzuola andato in scena nel weekend.

L’ultimo blocco del programma vedrà protagonista il tennistavolo: l’allenatrice del Tennistavolo Cortemaggiore Olga Dzelinska e l’atleta Arianna Barani parleranno del momento della squadra e della società, che qualche giorno fa ha aperto (con successo) il campionato di Serie A1. Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda mercoledì alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.