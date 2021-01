Il 12 maggio partirà da Piacenza la quinta tappa del Giro d’Italia

Il Giro d’Italia tornerà a Piacenza a distanza di due anni dall’ultima volta (era il 22 maggio 2019).

Secondo le anticipazioni del sito web specializzato Tuttobiciweb, il 12 maggio prossimo dalla nostra città partirà la quinta tappa, che si concluderà a Sestola con il primo arrivo in salita sull’Appennino modenese.

La certezza si avrà solo il 4 febbraio, quando il Giro sarà presentato ufficialmente. La partenza sarà da Torino: tre tappe in Piemonte, una in Lombardia e poi lo sbarco in Emilia Romagna, con la tappa “piacentina”, con la partenza della città e il tragitto verso la provincia di Parma, dove dovrebbero iniziare le salite.

