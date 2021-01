Maritato può partire. Gonzi potrebbe tornare in campo col Grosseto

Con l’arrivo di De Respinis (in gol domenica scorsa all’esordio contro la Juventus Under 23), la condizione ritrovata di Maio e la presenza di Babbi in quota under, l’attaccante del Piacenza Calcio Piergiuseppe Maritato è ufficialmente sul mercato, anche se un suo impiego part time potrebbe essere comunque utile.

Nel frattempo, appare di vitale importanza la prossima trasferta del Piace a Grosseto. Per tutti, nell’ambiente biancorosso, deve rappresentare il primo passo per un girone di ritorno molto diverso rispetto all’andata, ma di facile si sa non c’è proprio niente. Anche se qualche spinta verso l’ottimismo c’è. Soprattutto l’impatto che De Respinis ha avuto sulla squadra il giorno dell’esordio contro la Juve Baby e poi la possibilità che Juri Gonzi riesca a rendersi disponibile. L’esterno e capocannoniere della squadra sta gestendo con cautela il risentimento a un adduttore, ma ci sono più che fondate speranze che domenica possa aggregarsi alla squadra. Cosa che invece non potranno fare Ballarini, fresco di operazione al menisco, e Ghisleni, pure lui infortunato. Da capire se sarà convocato o meno Bruzzone. Qui si ritorna alla parentesi mercato: a proposito di Bruzzone, in società c’è chi lo vuole cedere in tempi rapidissimi, chi vorrebbe concedergli un’altra chance. Lui, sempre richiestissimo dal Crema, sta riflettendo: tornare in Serie D vorrebbe dire dare un colpo forse mortale alla speranza di giocare tra i professionisti. Per questo sta alla finestra, nella speranza che possa arrivare una proposta dalla Serie C.