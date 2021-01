Lyons nella tana di Padova, unica squadra ancora imbattuta nel girone

Il campionato di Top 10 di rugby arriva al giro di boa, con la prima giornata di ritorno: oggi, sabato 23 gennaio, i Lyons affronteranno Petrarca Padova alle 15.00. I bianconeri, gli unici nel girone ad aver disputato tutte le partite in programma, possono tracciare un bilancio tutto sommato positivo di questa prima metà di stagione, con 3 vittorie e 6 sconfitte: uno score che pone la squadra di Garcia al riparo da brutte sorprese. L’obiettivo ora è quello di replicare le prestazioni e puntare a ottenere ancora più punti per issarsi ai piani nobili della classifica, obiettivo sicuramente alla portata per i Leoni che con meno distrazioni possono togliersi altre soddisfazioni importanti.

Cercheranno di farlo partendo dall’ostico campo di Padova, unica squadra imbattuta del campionato con 5 vittorie su 5 partite disputate finora. La sfida di andata tra le due squadre si è disputata il 27 dicembre scorso, dopo il rinvio della partita prevista come prima di stagione, e ha visto trionfare gli uomini di Marcato con una netta vittoria con punto di bonus difensivo. In quella sfida i Petrarchini piegarono la resistenza dei Lyons soprattutto grazie alle loro touche vincenti e alle successive maul avanzanti, un fattore a cui sicuramente i bianconeri dovranno ancora prestare attenzione. Dopo la vittoria del “Beltrametti” il Petrarca ha sconfitto anche il Valorugby Emilia in casa, nella loro unica partita del 2021 finora, con un’altra solida prestazione del pack di mischia.

In casa Lyons il calendario “regala” un’altra sfida difficile, con i Leoni che nelle ultime 4 sfide hanno affrontato le 4 squadre più quotate del campionato (in ordine cronologico Rovigo, Padova, Valorugby e Calvisano), e chiuderanno questo tour de force sabato con la seconda sfida al Petrarca Padova. Lo sforzo profuso nell’ultimo mese ha sicuramente segnato le forze dei bianconeri, che all’Argos Arena opteranno per qualche cambio alla formazione iniziale, per dare spazio a chi ha avuto meno occasioni per giocare e far rifiatare qualche elemento chiave, con un occhio alle allettanti sfide venture contro Fiamme Oro e Viadana.

Sitav Rugby Lyons: Borzone; Cuminetti, Paz (vcap), Bruno (cap), Via G.; Katz, Efori; Masselli, Moretto, Bance; Salvetti, Tedeschi; Salerno, Borghi, Cafaro

A disp: Acosta, Canderle Fe, Canderle Fi, CIssè, Bottacci, Via A., Biffi, Di Lucchio