Zona Sport, la prima maratona di Piacenza rivive su Telelibertà

Sono passati ormai 25 anni dalla prima Placentia Marathon, quella della “grande nevicata”, la prima edizione che diede il via a un’avventura di livello internazionale per Piacenza. Una puntata speciale di Zona Sport ci farà rivivere le emozioni dell’epoca. “Zona Sport: speciale prima maratona di Piacenza” andrà in onda sabato sera alle ore 20.30 su Telelibertà (canale 98 del digitale terrestre) e in streaming sul sito www.liberta.it.

Il conduttore Marcello Tassi racconterà aneddoti ed emozioni di quel giorno grazie alle testimonianze dirette di chi ne è stato protagonista: collegati via video ci saranno Pietro Perotti e Alessandro Confalonieri, storici organizzatori della Marathon, Carlo Sartori, al tempo dirigente dell’Ufficio Viabilità e Traffico del Comune di Piacenza, Renato Zurla, all’epoca presidente della Provincia di Piacenza, Michele Marescalchi, giornalista sportivo, e Davide Milesi, primo vincitore dell’edizione maschile. Ci saranno inoltre contributi video con le testimonianze di Adamo Gulì, allora direttore della scuola di polizia, Alberto Brenni, giornalista di Telelibertà che seguì l’evento, e Giuseppina Cecco, prima vincitrice dell’edizione femminile.

Le repliche andranno in onda domenica alle ore 9.50 e alle 18.05, e lunedì alle 17.10.