A Grosseto con tante novità: il Piace dà avvio alla missione-risalita

Primo turno del girone di ritorno per il Piacenza, terz’ultimo della classe nel girone A di serie C, che oggi sfida a domicilio il Grosseto in una sfida che mette in palio punti pesantissimi. Biancorossi che non vincono da oltre un mese e che sono reduci da quattro pareggi consecutivi, toscani che hanno rallentato in maniera vistosa dopo il formidabile inizio di stagione che consente alla squadra di Magrini di mantenersi ben al di sopra della zona playout.

Sembrano profilarsi importanti novità di formazione per il Piace: mister Manzo potrebbe varare il tandem offensivo pesante, De Respinis-Maio, mentre sulla linea mediana Miceli e Scorza sono gli indiziati per una maglia da titolare con Palma e Galazzi che paiono destinati alla panchina. Calcio d’inizio fissato alle 15.00, per il Piacenza parte ufficialmente la rincorsa alla salvezza diretta.

GROSSETO-PIACENZA

GROSSETO (4-3-1-2) Barosi; Campeol, Ciolli, Gorelli, Raimo; Sersanti, Kraja, Vrdoljak; Sicurella; Boccardi, Galligani. (Companini, Cretella, Pierangioli, Fratini, Moscati, Polidori, Russo, Consonni, Pedrini, Kalaj, Scaffidi). All. Magrini

PIACENZA (3-5-2) Libertazzi; Martimbianco, Battistini, Corbari; Simonetti, Pedone, Miceli, Scorza, Visconti; Maio, De Respinis. (Stucchi, Bruzzone, Saputo, Cannistrà, Daniello, Casali, Palma, D’Iglio, Galazzi, Maritato, Babbi, Lamesta). All. Manzo

ARBITRO Baratta di Rossano Calabro