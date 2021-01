Anche i nuotatori e le nuotatrici della Nino Bixio in vasca per la “1° prova Coppa Tokio”

Sabato 23 e domenica 24 gennaio 2021 si è svolta nella piscina comunale di Cremona, la 1° prova “Coppa Tokio” a cui hanno partecipato i nuotatori della Nino Bixio di Piacenza. Per le norme anti-Covid, la manifestazione si è svolta ovviamente a porte chiuse e tenendo divise le sessioni femminili da quelle maschili.

Dopo l’ottima prova del week-end scorso svolta dai più piccoli atleti della Nino Bixio, anche i “grandi” hanno confermato la buona preparazione che i ragazzi stanno svolgendo, infatti quasi tutti hanno migliorato i loro tempi.

Purtroppo a causa dell’annullamento dei Campionati Criteria Nazionali Giovanili in programma dal 9 al 14 aprile 2021 a Riccione, gli atleti più bravi finalizzeranno la loro preparazione ai campionati regionali di inizio marzo, pertanto queste gare sono da considerarsi tappe di passaggio. Come afferma il tecnico Frovi, “aver ottenuto miglioramenti così importanti in un periodo di carico di lavoro, dà grande fiducia agli atleti per lavorare sempre meglio”.

Questi i risultati delle due giornate di gare : Martina Capra ha fatto i 200 rana in 2’59”39 e i 200 misti in 2’42”23; Chiara D’Ascanio ha fatto i 50 rana in 38”00 e i 100 stile libero in 1’06”82; Emma Dordoni ha fatto i 200 stile libero in 2’16”97 e i 50 stile libero in 29”48; Marta Saltarelli ha fatto i 200 stile libero in 2’21”40 e i 400 stile libero in 4’52”15; Giada Silva ha fatto i 200 stile libero in 2’28”88 e i 50 delfino in 33”96; Sara Trespidi ha fatto i 100 delfino in 1’14”34 e i 200 dorso in 2’37”27; Riccardo Amendola ha fatto i 100 delfino in 1’00”91 e i 50 dorso in 29”27; Andrea Concari ha fatto i 200 stile libero in 2’26”73 e i 100 stile libero in 1’05”69; Simone D’Ascanio ha fatto i 200 stile libero in 1’57”50 e i 200 delfino in 2’20”01; Spiridion Libofsha ha fatto i 100 delfino in 1’21”34 e i 100 stile libero in 1’06”49; Alessandro Malfasi ha fatto i 50 delfino in 26”51 e i 100 stile libero in 54”45; Alex Migli ha fatto 50 stile libero in 31”68 e i 100 stile libero in 1’13”66; Fabio Ricci ha fatto i 100 delfino in 1’05”59 e i 400 stile libero in 4’17”64; Andrea Ronca ha fatto i 400 stile libero in 4’43”77 e i 100 rana in 1’14”64; Nicolò Ronca ha fatto i 50 stile libero in 26”05 e i 200 delfino in 2’22”27; Luca Rossi Luca ha fatto i 100 dorso in 1’08”20 e i 200 dorso in 2’27”94; Giovanni Ruiu ha fatto 50 stile libero in 33”05; Kirill Solari ha fatto i 50 delfino in 31”11 e i 50 stile libero in 26”57; Luca Trespidi ha fatto i 100 delfino in 1’02”60 e i 200 misti in 2’26”50 e Francesco Zanirato ha fatto i 400 stile libero in 4’51”82.