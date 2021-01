Crisi Piacenza Calcio, se ne parla stasera a Telelibertà

Momento complicatissimo per il Piacenza, ko nel confronto di Grosseto: questa sera sarà la crisi dei biancorossi ad essere al centro del dibattito nello studio di Corrado Todeschi a Telelibertà. Torna, dalle 20.15, l’appuntamento con Zona Piace: la trasmissione sarà ovviamente incentrata sul momento estremamente negativo della formazione biancorossa, ora braccata da vicino dal fanalino di coda Lucchese. Collegati con lo studio di via Benedettine i giornalisti Paolo Gentilotti, Michele Rancati e Marco Villaggi, ma sono previsti ulteriori ospiti per analizzare al meglio i motivi della fase di difficoltà della formazione cittadina in serie C.

Spazio anche al Fiorenzuola di mister Tabbiani, tornato alla vittoria sempre nel segno di bomber Bruschi, capocannoniere del campionato di serie D. Finestra anche sul calcio dilettantistico, con Dario Matrototaro, centrocampista del Nibbiano Valtidone, che interverrà in rappresentanza del gruppo di giocatori del campionato di Eccellenza che, nei giorni scorsi, hanno chiesto a gran volce che il torneo possa riprendere nonostante la pandemia in corso. La trasmissione sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

