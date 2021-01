Candellaro a Zona Sport: “Stiamo giocando la nostra migliore pallavolo”

“Passerella” su Telelibertà per i piacentini vincitori alla Winter Marathon. Luigi Cantarini e Claudio Cattivelli sono stati protagonisti di Zona Sport raccontando le emozioni vissute alla manifestazione a Madonna di Campiglio: “Un’esperienza stupenda, sul laghetto di Madonna di Campiglio abbiamo dovuto correre in un tempo predefinito e la differenza l’ha fatta il pilota ottenendo il nono posto assoluto su Porsche del 1963. Solo il fatto di avere partecipato è stata una grande soddisfazione”.

Approfondimento poi sulla pallavolo con Davide Candellaro, centrale della Gas Sales Bluenergy Volley: “Con Verona siamo stati più continui rispetto ad altre uscite. In questo momento stiamo giocando la nostra migliore pallavolo”. Infine, focus su rugby e basket. Federico Efori, giovane della Sitav Rugby Lyons, ha commentato così il delicato momento della squadra: “Ho esordito per la prima volta da titolare, ero teso perché Padova è uno dei campi più difficili, ma credo di aver gestito bene le mischie. Abbiamo giocato bene in difesa, purtroppo abbiamo concesso loro l’occasione di chiudere i giochi già nella prima frazione. La lotta salvezza è tesa, dovremo fare il massimo dei punti per essere tranquilli”. Ben diversa la situazione dell’Assigeco Piacenza Basket del play Federico Massone: “Siamo molto contenti per avere battuto Milano, la squadra è partita alla grande, c’è grande entusiasmo e ora testa alla gara con Udine che sarà molto complicata”.

Vola anche la Bakery Basket Piacenza, presente con il team manager Roberto Spagnoli e il responsabile del settore giovanile Simone Zamboni: “Contro Vigevano è arrivata una vittoria che ci aspettavamo, abbiamo lavorato tanto nell’ultimo mese. Siamo ripartiti anche con i giovani con tamponi in sicurezza a tutti gli oltre cento ragazzi”. Male invece il Fiorenzuola Bees di Antonio Brighi: “Le occasioni perse sono troppe ormai, colpa dei nostri cali di concentrazione, ci manca ancora un piccolo passo”.