Mercato Piace, il Venezia piomba sul giovane centrocampista Galazzi

Finestra di mercato verso la chiusura con il Piacenza Calcio che, dopo il terremoto che ha condotto all’esonero di mister Manzo e all’arrivo di Cristiano Scazzola, è al lavoro per rinforzare la rosa. Come noto, risorse limitate per la società ma un’opportunità importante potrebbe nascere grazie alla cessione del cartellino di uno dei giovani più promettenti del gruppo biancorosso. Stando alle notizie raccolte infatti, sarebbe molto forte l’interessamento del Venezia per Nicolas Galazzi, centrocampista ventenne: il cartellino della mezz’ala potrebbe essere ceduto ai lagunari che lascerebbero il ragazzo in prestito fino al termine della stagione al Piacenza. Un’operazione che potrebbe garantire liquidità per poter operare in via immediata sul mercato e mettere a disposizione di mister Scazzola i rinforzi promessi dal presidente Roberto Pighi.

Nel frattempo è ufficiale il divorzio tra il Piace e Giorgio Losa che è stato svincolato proprio oggi dopo una prima parte di campionato in cui ha trovato scarsissimo spazio.

