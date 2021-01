Alle 15 scatta ufficialmente l’era Scazzola: il Piace sfida il Pontedera

Seconda giornata del girone di ritorno nel gruppo A di Serie C, ma soprattutto prima uscita assoluta per il Piacenza del nuovo corso tecnico. E’ infatti tempo di esordio sulla panchina biancorossa per Cristiano Scazzola, nuovo tecnico del Piace subentrato a mister Manzo, che guiderà i suoi nella sfida che li vedrà opposti al Pontedera. Dalle 15, Battistini e compagni cercheranno un successo che manca addirittura dal 6 dicembre scorso: un trend negativo che ha spinto la squadra al terz’ultimo posto e che dunque è chiamata a reagire a una crisi di risultata sfociata nel terremoto di pochi giorni fa. Sarà in campo anche il nuovo acquisto Cazim Sulijc che guiderà il reparto mediano, mentre rimangono da capire quali potranno essere le prime scelte di Scazzola dopo i due soli giorni trascorsi con il gruppo. Toscani allenati dal “solito” Maraia e che sono reduci dal bel successo ai danni dell’Olbia di settimana scorsa e che navigano a centro classifica, occupando l’ultimo posto utile per l’accesso ai playoff. Queste le probabili formazioni:

PIACENZA-PONTEDERA

PIACENZA (3-5-2) Libertazzi; Cannistrà, Battistini, Corbari; Simonetti, Pedone, Suljic, Galazzi, Visconti; De Respinis, Lamesta. (Stucchi, Gonzi, Maritato, Palma, Maio, Saputo, Miceli, Renolfi, Scorza, Babbi). All. Scazzola

PONTEDERA (3-5-2) Sarri; Risaliti, Matteucci, Piana; Perretta, Catanese, Caponi, Barba, Milani; Magrassi, Semprini. (Angeletti, Di Furia, Pretato, Vaccaro, Bardini, Benedetti, Giani, Regoli, Nero, Stanzani, Rovai, Benassai). All. Maraia.

ARBITRO De Tommaso di Rimini