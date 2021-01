Bakery a valanga su Varese, ko per Fiorenzuola a Olginate

Straordinaria vittoria della Bakery che, in uno degli anticipi della nona giornata del campionato di serie B (Girone B2), ha inflitto a Varese una clamorosa sconfitta: 80-51 il risultato finale ottenuto sul parquet dei lombardi. Un successo mai in discussione, frutto di un match a senso unico in cui i ragazzi di Campanella hanno fatto valere tutto il loro potenziale in una serata nerissima per il quintetto di casa. Tra i biancorossi, Planezio con 14 punti è risultato il top scorer della gara. Due punti che consentono ai piacentini di conquistare la vetta solitaria, in attesa della gara di domenica 31 gennaio tra l’altra capolista potenziale, Vigevano, e Piadena.

Coelsanus Robur et Fides Varese – Bakery Piacenza 51-80 (20-29, 8-19, 3-18, 20-14)

Coelsanus Robur et Fides Varese: Matteo Maruca 18 (3/6, 3/6), Marco Allegretti 17 (6/9, 1/3), Matteo Macchi 6 (0/0, 2/3), Anfernee Hidalgo 2 (0/1, 0/5), Andrea Calzavara 2 (0/11, 0/0), Sophony Assui 2 (1/1, 0/0), Luca Albique 2 (0/1, 0/0), Giorgio Trentini 1 (0/1, 0/3), Riccardo Antonelli 1 (0/2, 0/1), Edoardo Veronesi 0 (0/1, 0/1), Francesco Magugliani 0 (0/0, 0/0), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 37 10 + 27 (Sophony Assui, Riccardo Antonelli 8) – Assist: 8 (Marco Allegretti, Andrea Calzavara 2)

Bakery Piacenza: Marco Planezio 14 (3/4, 2/5), Michael Sacchettini 12 (4/4, 0/1), Liam Udom 11 (3/4, 1/3), Sebastian Vico 10 (4/7, 0/1), Lorenzo De zardo 9 (3/5, 1/2), Duilio Birindelli 7 (2/4, 0/0), Marco Perin 7 (2/4, 0/2), Mark Czumbel 5 (2/5, 0/0), Nicolò Guerra 3 (0/0, 1/1), Edoardo Pedroni 2 (1/1, 0/3), Zakaria El agbani 0 (0/1, 0/2)

Tiri liberi: 17 / 19 – Rimbalzi: 33 5 + 28 (Michael Sacchettini 9) – Assist: 14 (Sebastian Vico 7).

Sconfitta invece per Fiorenzuola, ko ma con onore sul campo di Olginatese: una sconfitta per 89-81 al cospetto di una rivale diretta e che mantiene i valdardesi all’ultimo posto della classifica del mini girone.

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate – Pall. Fiorenzuola 89-81 (28-21, 23-16, 18-25, 20-19)

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate: Andrea Ambrosetti 17 (3/3, 3/6), Andrea Negri 15 (2/4, 3/4), Filippo Giannini 13 (2/8, 3/9), Luca Brambilla 12 (1/2, 3/5), Michele Tremolada 11 (1/2, 2/3), Giovanni Lenti 8 (1/2, 0/0), Patrick Avanzini 8 (4/5, 0/2), Giacomo Bloise 5 (1/5, 1/3), Giovanni Marazzi 0 (0/1, 0/0), Giacomo Chiappa 0 (0/0, 0/0), Luca Donegà 0 (0/0, 0/0), Marco Tagliabue 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 15 – Rimbalzi: 35 11 + 24 (Giovanni Lenti 10) – Assist: 19 (Michele Tremolada 5)

Pall. Fiorenzuola 1972: Umberto Livelli 22 (2/3, 5/8), Milo Galli 15 (5/8, 1/2), Federico Ricci 14 (7/8, 0/0), Antonio Brighi 12 (2/6, 2/4), Andrea Maggiotto 8 (4/8, 0/2), Luca Fowler 8 (1/3, 2/6), Giovanni Allodi 2 (1/3, 0/0), Jonas Bracci 0 (0/1, 0/0), Simone Superina 0 (0/0, 0/0), Simone Bussolo 0 (0/0, 0/0), Tommaso Fellegara 0 (0/0, 0/0), Davide Zucchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 8 – Rimbalzi: 25 5 + 20 (Andrea Maggiotto 7) – Assist: 12 (Antonio Brighi 4)