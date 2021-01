Piace in crisi, scatta la contestazione: confronto tra Pighi e gli ultras

Si erano dati appuntamento ieri, attraverso il passaparola via social dopo la pessima sconfitta dalla squadra con il Pontedera. E infatti, questa mattina alle 10.30, sono stati circa una cinquantina gli ultras del Piacenza che si sono fatti trovare nell’area antistante lo stadio, a pochi metri dal campo di allenamento dove la squadra di Scazzola stava per affrontare una seduta defaticante. Cori all’indirizzo dei giocatori volti a scuotere il gruppo, ma soprattutto all’indirizzo del club con lo spettro della serie D che preoccupa assai chi segue da vicinissimo le vicende dei biancorossi. Il presidente Roberto Pighi, il direttore generale Marco Scianò è il mister Cristiano Scazzola si sono presentati di fronte al gruppetto di tifosi: “Vi chiediamo pazienza, la squadra è molto giovane ma stiamo facendo di tutto per cercare di risollevarci in classifica” in estrema sintesi il messaggio indirizzato ai supporters.

