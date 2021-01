Crisi e mercato, questa sera puntata di Zona Piace da non perdere

Sarà una puntata da non perdere questa sera, dalle 20.15 su Telelibertà: Zona Piace torna come ogni lunedì e anche questa volta sarà tempo di commentare le ultime, negative, vicende della formazione biancorossa. Una crisi, quella del Piacenza Calcio, che sembra aggravarsi sempre di più e che, dopo l’esonero del tecnico Manzo e dell’arrivo di Cristiano Scazzola, ha fatto segnare ieri una dura contestazione da parte dei tifosi. Nello studio di Corrado Todeschi saranno sviscerati i temi caldi di un momento che vede la formazione cittadina sempre più in difficoltà in classifica, con lo spettro della serie D che inizia a far paura chi ha a cuore le sorti del Piace. Si parlerà però anche di calciomercato, con la sessione invernale che si chiuderà proprio oggi e che dovrebbe far registrare importanti novità sul fronte delle partenze, ma soprattutto dei nuovi arrivi. Come di consueto, “finestra” dedicata alla serie D con il Fiorenzuola che prosegue nel suo momento d’oro nel girone D: vetta ora distante due sole lunghezze e sogni di serie C sempre più concreti. La trasmissione sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

