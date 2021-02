Piace, è fatta per Paolo Marchi. Alessandro Cesarini ad un passo

Ultimo giorno di calciomercato e trattative in fermento: il Piace ha trovato l’accordo per il trasferimento in biancorosso del difensore Paolo Marchi (Ravenna), mentre sembra quasi fatta per Alessandro Cesarini. Il trequartista classe 1989 in uscita dalla Pistoiese è infatti ad un passo dal vestire biancorosso. Mentre Piergiuseppe Maritato sembra destinato all’Alnbinoleffe, Nicolas Galazzi si accaserà al Venezia (Serie B), ma rimarrà in prestito al Piacenza Calcio fino a giugno. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un altro attaccante.

