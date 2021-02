Fiorenzuola, domani sfida ad alta quota: arriva il Lentigione. In extremis tesserato Crotti

E’ stato tesserato a 4 minuti dal termine della sessione di mercato, ma Pietro Crotti, classe 2002, è a tutti gli effetti un giocatore del Fiorenzuola. In prestito dal Sassuolo, il giovanissimo esterno difensivo è ulteriore risorsa a disposizione di mister Tabbiani e di un gruppo che, ormai è chiaro, va alla ricerca di un risultato che avrebbe del sensazionale. Parlare di serie C per la realtà rossonera non è più azzardato e anche gli ultimi aggiustamenti operati sul mercato parlano chiaro: con l’Aglianese capolista a due soli punti, il club rossonero non vuole lasciare nulla di intentato. Crotti, così come Oliveira, arriva per sanare alcune criticità evidenziate sulla corsia di destra nel corso della prima parte di stagione e già domani, per la sfida con il Lentigione, il ragazzo sarà tra i convocati. Gara di cartello quella che vedrà opposti Guglieri e soci ai parmensi, altra realtà costruita con forti ambizioni: dai 90 minuti del Pavesi di mercoledì 3 febbraio, potrebbero emergere risposte importanti circa le velleità di primato di un Fiorenzuola, fino a questo punto, inappuntabile.

