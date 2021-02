Al Picchi per interrompere la serie nera, il nuovo Piace a caccia di punti e fiducia

Pomeriggio di campionato per il girone A di serie C con il Piacenza che, alle 17.30, sarà di scena sul campo del Livorno. Terza di ritorno e già partita delicatissima per i biancorossi, reduci da due sconfitte consecutive e che, nelle ultime 14 uscite, hanno raccolto un solo successo. Una crisi profonda quella della formazione ora affidata a mister Scazzola che però potrà disporre dei nuovi innesti operati nel corso del mercato di riparazione. Non ci sarà però Cesarini, bloccato da alcune noie muscolari, così come Ballarini in piena attività di recupero dopo l’operazione al ginocchio. Classifica da paura quella del Piace che mira a bissare la vittoria dell’andata: con gli amaranto, Battistini e compagni conquistarono infatti uno dei tre successi fino a qui conseguiti. Complicato ipotizzare una formazione, di certo Scazzola proverà a dare una nuova fisionomia ad un undici parso totalmente scarico nell’ultima gara con il Pontedera.

LIVORNO-PIACENZA

LIVORNO (3-4-1-2) Stancampiano; Marie Sainte, Sosa, Blondett; Parisi, Bussaglia, Castellano, Haoudi, Evan’s; Mazzarani, Canessa. (Matysiak, Neri, Deverlan, Irace, Pallecchi, Braken, Cremonini, Caia, Dubickas). All. Dal Canto

PIACENZA (3-5-2) Libertazzi; Cannistrà, Battistini, Marchi; Simonetti, Scorza, Sulijc, Galazzi, Visconti; Gonzi, De Respinis. (Stucchi, Martimbianco, Renolfi, Miceli, Breganti, Daniello, Corbari, Pedone, Palma, Lamesta, Babbi, Maio). All. Scazzola

ARBITRO Scatena di Avezzano

LA CLASSIFICA

Renate 45

Como 43

Alessandria 37

Pro Vercelli 36

Juventus Under 23, Lecco 33

Pro Patria 32

Pontedera 32

Carrarese 31

Pro Sesto, AlbinoLeffe 29

Grosseto 28

Pistoiese 25

Pergolettese, Novara, Olbia 22

Giana Erminio 19

Piacenza 18

Livorno 17

Lucchese 16