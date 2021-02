La Gas Sales si aggiudica la battaglia di Monza: ora è quarta

Una battaglia chiusa in tre set. La Gas Sales Bluenergy si regala un mercoledì da leoni, riuscendo a piegare Monza nel confronto fondamentale per la corsa ai piazzamnenti playoff. Con il 3-0 esterno ottenuto dai biancorossi, la squadra di Bernardi aggancia infatti al quarto posto Vibo Valentia, staccando di due lunghezze i brianzoli.

Nonostante il punteggio, gara tutt’altro che agevole con i tre parziali disputati per larghi tratti punto a punto e con il secondo set in particolare prolungatosi ai vantaggi e che ha regalato lo 0-2 a Piacenza a quota 32 punti. Un’ora e mezza di gioco di grande tensione e caratterizzate anche da tanti errori: più fallosa Monza, per la Gas Sales Bluenergy un trionfo pesantissimo quando manca un solo turno al termine della stagione regolare. Domenica prossima, gara interna con Milano.

VERO VOLLEY MONZA-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-3

(20-25 30-32 20-25)