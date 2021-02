Assigeco, non basta un grande ultimo quarto: ko a Trapani

Ancora un ko per l’Assigeco che rimedia là seconda sconfitta consecutiva. Dopo Orzinuovi, anche Trapani si è rivelata indigesta per la formazione biancorossoblu: 86-82 il punteggio finale con i piacentini che non sono riusciti a completare la rimonta in un ultimo quarto di grande temperamento ma non sufficiente per piazzare l’allungo decisivo.

Sugli scudi Mcduffie autore di 21 punti in una domenica in cui Andrea Renzi ha letteralmente trascinato i suoi con 29 punti a referto.

Per l’Assigeco, prossimo impegno mercoledì prossimo sul parquet di Tortona.

2B Control Trapani – UCC Assigeco Piacenza 86-82 (23-18, 22-21, 24-18, 17-25)

2B Control Trapani: Andrea Renzi 29 (3/5, 6/9), Shonn Miller 17 (6/10, 1/2), Lamarshall Corbett 15 (5/5, 0/4), Matteo Palermo 8 (1/4, 2/6), Curtis chinonso Nwohuocha 8 (3/6, 0/0), Marco Mollura 7 (2/2, 1/1), Hugo Erkmaa 2 (0/2, 0/1), Emmanuel Adeola 0 (0/0, 0/1), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Bogdan Milojevic 0 (0/0, 0/0), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Salvatore Basciano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 17 – Rimbalzi: 28 1 + 27 (Shonn Miller 9) – Assist: 27 (Matteo Palermo 9)

UCC Assigeco Piacenza: Markis Mcduffie 21 (3/9, 5/8), Luca Cesana 17 (4/4, 1/5), Tommaso Guariglia 16 (8/14, 0/1), Tobin Carberry 12 (3/6, 0/2), Giovanni Poggi 5 (1/1, 1/1), Matteo Formenti 4 (0/0, 1/7), Lorenzo Molinaro 4 (0/2, 1/1), Nemanja Gajic 2 (1/2, 0/0), Federico Massone 1 (0/3, 0/3), Alessandro Voltolini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 37 12 + 25 (Tommaso Guariglia 15) – Assist: 20 (Tobin Carberry 6)