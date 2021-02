Gas Sales, obiettivo quinto posto: con Milano bisogna solo vincere

Si chiude oggi, domenica 7 febbraio, la regular season di Superlega per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che alle 19.30 affronterà al PalaBanca Allianz Milano.

Dopo i tre punti d’oro arrivati nel turno infrasettimanale con Monza, Piacenza è alla ricerca di un altro successo in vista della definizione della griglia playoff. Ancora aperta la lotta per la quarta e la quinta piazza in classifica.

Clevenot e compagni hanno tutta l’intenzione di ripetere la coriacea prestazione messa in campo in terra brianzola. In vista della gara contro Milano lo schiacciatore americano Aaron Russell sa quanto una vittoria sarebbe importante e si focalizza sull’atteggiamento con cui la squadra dovrà scendere in campo: “Affrontiamo la sfida contro Milano come se fosse una finale: è l’ultima gara di regular season e dobbiamo vincere questa partita. Vogliamo provarci fino alla fine, bisogna mettere in campo lo stesso atteggiamento con cui abbiamo giocato mercoledì. Giochiamo da squadra e faremo bene”.

Al PalaBanca di Piacenza arriverà una PowerVolley sulle ali dell’entusiasmo: dopo la vittoria contro Trento, i ragazzi allenati da coach Roberto Piazza si sono uniti alla corsa per un eventuale piazzamento nelle zone nobili della classifica vista playoff. Oltre al match contro i biancorossi Piano e compagni hanno ancora una gara da giocare contro Ravenna. I lombardi possono contare sui colpi dell’opposto francese Patry, tra i migliori nella sfida con i trentini, sulle giocate di Ishikawa e Maar, senza dimenticare la solidità a muro data dalla coppia Piano-Kozamernik (43 e 42 muri).

STATISTICHE

PRECEDENTI: 2 (1 successo Milano, 1 successo Piacenza) EX: Trevor Clevenot a Milano nel biennio 2018-2019, Fabio Fanuli a Milano nel 2017/18, Marco Izzo a Milano nel biennio 2018-2019, Alessandro Tondo a Milano dal 2016/17 al 2018/19

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Oleg Antonov – 5 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Jean Patry – 7 attacchi vincenti ai 500 (Allianz Milano). In carriera: Michele Baranowicz – 8 punti ai 700, Trevor Clevenot – 18 attacchi vincenti ai 1500, Alberto Polo – 1 gara giocata alle 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Yuki Ishikawa – 12 punti ai 1300, Matteo Piano – 3 muri vincenti ai 600 (Allianz Milano)